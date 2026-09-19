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Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 купить с доставкой в Москве
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Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058

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Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 1
Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 2
Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 3
Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 4
Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 5
Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
горизонтальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 1
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 2
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 3
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 4
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 5
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
4 310 руб.  6 513 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345680
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
горизонтальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х37х35
Вес, кг.
4.7

Описание товара Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058

Гидроаккумулятор 50 ГП к Джилекс 7058 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л. Корпус выполнен из стали и имеет комбинированный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1", . Фланец изготовлен из пластика и оснащен латунным резьбовым соединением, что позволяет увеличить срок его эксплуатации, не опасаясь срыва резьбы при монтаже.



Смотрите также: Насосы

Отзывы о товаре Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
горизонтальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Описание
Гидроаккумулятор 50 ГП к Джилекс 7058 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л. Корпус выполнен из стали и имеет комбинированный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1", . Фланец изготовлен из пластика и оснащен латунным резьбовым соединением, что позволяет увеличить срок его эксплуатации, не опасаясь срыва резьбы при монтаже.


Смотрите также: Насосы
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