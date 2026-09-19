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Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый купить с доставкой в Москве
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Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый

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Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Управление поливом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345374
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Управление поливом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый

Соединительный кабель Gardena 01280-20.000.00 предназначен для подсоединения максимум 6 клапанов для полива к блоку управления поливом 4040 modular Comfort, а также к блокам управления поливом 4030 и 6030 Classic.

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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Управление поливом
Страна производитель
Китай
Описание
Соединительный кабель Gardena 01280-20.000.00 предназначен для подсоединения максимум 6 клапанов для полива к блоку управления поливом 4040 modular Comfort, а также к блокам управления поливом 4030 и 6030 Classic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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