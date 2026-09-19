Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Управление поливом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345374
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Управление поливом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый
Соединительный кабель Gardena 01280-20.000.00 предназначен для подсоединения максимум 6 клапанов для полива к блоку управления поливом 4040 modular Comfort, а также к блокам управления поливом 4030 и 6030 Classic.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Соединительный кабель Gardena 01280-20.000.00 предназначен для подсоединения максимум 6 клапанов для полива к блоку управления поливом 4040 modular Comfort, а также к блокам управления поливом 4030 и 6030 Classic.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель для подключения клапанов Gardena 1280-20 белый