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Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый купить с доставкой в Москве
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Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый

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Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 1
Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 2
Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 3
Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 4
Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 5
Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ванна гидромассажная
  • Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 1
  • Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 2
  • Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 3
  • Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 4
  • Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 5
  • Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344227
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Ванна гидромассажная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х17
Вес, кг.
2.84

Описание товара Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый

Данный гидромассажер способен обеспечить простой и удобный уход за вашими ножками в домашних условиях! Парить ноги нужно не только с целью профилактики от простудных заболеваний, но и для своего удовольствия. Об этом побеспокоились разработчики компании Beurer. Эта модель гидромассажной ванны для ног выполняет одновременно несколько полезных функций — осуществляет расслабляющий массаж ступней и улучшает кровообращение, при котором поры в теплой воде раскрываются, и стопы хорошенько пропариваются. Гидромассажер простой и удобный в эксплуатации, оснащен надежной защитой от брызг и скольжения.

Отзывы о товаре Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый




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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Ванна гидромассажная
Страна производитель
Китай
Описание
Данный гидромассажер способен обеспечить простой и удобный уход за вашими ножками в домашних условиях! Парить ноги нужно не только с целью профилактики от простудных заболеваний, но и для своего удовольствия. Об этом побеспокоились разработчики компании Beurer. Эта модель гидромассажной ванны для ног выполняет одновременно несколько полезных функций — осуществляет расслабляющий массаж ступней и улучшает кровообращение, при котором поры в теплой воде раскрываются, и стопы хорошенько пропариваются. Гидромассажер простой и удобный в эксплуатации, оснащен надежной защитой от брызг и скольжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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