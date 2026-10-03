Top.Mail.Ru
Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
20
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Фонарь налобный
Вид фонаря
налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
20
Цвет корпуса
серебристый
Тип питания
батарейки AAA
Количество батареек
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
293

Описание товара Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA

Фонарь STAYER 56572 standard налобный светодиодный 7led 3 режима 3ааа Оснащен специальными ремнями, которые позволяют фиксировать его на голове или головном уборе для возможности освобождения обеих рук пользователя и выполнения различных операций, освещая необходимую зону в процессе работы или активного отдыха на природе. Устройство отвечает всем современным требованиям, оно выполнено на основе передовых технологий с использованием высококачественных материалов, что гарантирует надежную эксплуатацию на долгие годы. Технические характеристики: - Материал корпуса - пластик; - Источник света - светодиод (LED); - Мощность источника света - 7 LED; - Световой поток - 20 Лм; - Дальность свечения - 15 м; - Режимов работы - 3; - Регулируемое фокусное расстояние - нет; - Фокусирующая линза - нет; - Время работы - 40 часов (режим 3 LED); - Элемент питания - 3хAAA (в комплект поставки не входит); - Упаковка - двойной блистер; Особенности: - Компактный пылевлагозащищенный корпус из качественного пластика имеет малый вес; - Изменяемый угол наклона фонаря от 0 до 90 градусов; - 7 ярких светодиодов; - Три режима работы – 7 LED, 3 LED, 1 LED; - Оснащен эластичным и прочным регулируемым ремнем; - Имеет длительный срок службы и не требует частой замены элементов питания; Комплектация: - Фонарь - 1 шт.; - Упаковка - 1 шт.; Габариты и вес: - Масса нетто - 0,11 кг.; - Размер упаковки (ДхШхВ) - 180х130х90 мм.

Отзывы о товаре Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Фонарь налобный
Вид фонаря
налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
20
Цвет корпуса
серебристый
Тип питания
батарейки AAA
Количество батареек
3
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь STAYER 56572 standard налобный светодиодный 7led 3 режима 3ааа Оснащен специальными ремнями, которые позволяют фиксировать его на голове или головном уборе для возможности освобождения обеих рук пользователя и выполнения различных операций, освещая необходимую зону в процессе работы или активного отдыха на природе. Устройство отвечает всем современным требованиям, оно выполнено на основе передовых технологий с использованием высококачественных материалов, что гарантирует надежную эксплуатацию на долгие годы. Технические характеристики: - Материал корпуса - пластик; - Источник света - светодиод (LED); - Мощность источника света - 7 LED; - Световой поток - 20 Лм; - Дальность свечения - 15 м; - Режимов работы - 3; - Регулируемое фокусное расстояние - нет; - Фокусирующая линза - нет; - Время работы - 40 часов (режим 3 LED); - Элемент питания - 3хAAA (в комплект поставки не входит); - Упаковка - двойной блистер; Особенности: - Компактный пылевлагозащищенный корпус из качественного пластика имеет малый вес; - Изменяемый угол наклона фонаря от 0 до 90 градусов; - 7 ярких светодиодов; - Три режима работы – 7 LED, 3 LED, 1 LED; - Оснащен эластичным и прочным регулируемым ремнем; - Имеет длительный срок службы и не требует частой замены элементов питания; Комплектация: - Фонарь - 1 шт.; - Упаковка - 1 шт.; Габариты и вес: - Масса нетто - 0,11 кг.; - Размер упаковки (ДхШхВ) - 180х130х90 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...