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Мат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3 купить с доставкой в Москве
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Мат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3

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Мат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-69%
3 690 руб.  12 020 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3
3 690 руб. -69%
12 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х17х17
Вес, кг.
1.4

Описание товара Мат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3

Теплый пол представляет собой двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на текстильной основе. Внешняя изоляция нагревательного кабеля из сшитого полиэтилена увеличивает устойчивость кабеля к химическому составу бетона и плиточного клея.

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
Теплый пол представляет собой двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на текстильной основе. Внешняя изоляция нагревательного кабеля из сшитого полиэтилена увеличивает устойчивость кабеля к химическому составу бетона и плиточного клея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3 - этот товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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