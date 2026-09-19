Нож КВТ НМ-02 57597
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные ножи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341784
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
160
Описание товара Нож КВТ НМ-02 57597
Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож КВТ НМ-02 57597