Наглазник для оптического прицела Veber 40
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических прицелов
Диаметр объектива, мм
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических прицелов
Диаметр объектива, мм
40
Длина, мм
63
Размеры в упаковке, см
4х4х4
Вес, г.
40
Описание товара Наглазник для оптического прицела Veber 40
Светозащитная насадка на прицел препятствует попаданию избыточного света в глаз при ярком внешнем освещении, а также уменьшает паразитную засветку. Позволит зафиксировать расстояние от глаза до линзы окуляра и эффективно проводить стрельбу «на вскидку», без потери времени на приспособление прицела. Поможет уберечь стрелка от рассечения брови при выстреле из мощной пневматики.
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Светозащитная насадка на прицел препятствует попаданию избыточного света в глаз при ярком внешнем освещении, а также уменьшает паразитную засветку. Позволит зафиксировать расстояние от глаза до линзы окуляра и эффективно проводить стрельбу «на вскидку», без потери времени на приспособление прицела. Поможет уберечь стрелка от рассечения брови при выстреле из мощной пневматики.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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