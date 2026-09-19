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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341198
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Описание товара Лобзик электрический AEG STEP 100 X
Лобзик AEG STEP 100X 4935451000 используется для распиливания дерева, металла, пластика, резины при отделочных или ремонтных работах. Имеет 6 скоростных режимов: 1-3 рекомендованы для пластика, 4-5 для металла и дерева, 6 рекомендован для дерева. Пилка и угол наклона опорной подошвы меняются без использования дополнительных приспособлений, что значительно экономит время. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. У модели предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, что способствует сохранению чистоты рабочего места. Кейс удобен при хранении и транспортировке инструмента.
Лобзик AEG STEP 100X 4935451000 используется для распиливания дерева, металла, пластика, резины при отделочных или ремонтных работах. Имеет 6 скоростных режимов: 1-3 рекомендованы для пластика, 4-5 для металла и дерева, 6 рекомендован для дерева. Пилка и угол наклона опорной подошвы меняются без использования дополнительных приспособлений, что значительно экономит время. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. У модели предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, что способствует сохранению чистоты рабочего места. Кейс удобен при хранении и транспортировке инструмента.
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