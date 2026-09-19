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Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38 купить с доставкой в Москве
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Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38

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Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38 - фото 1
Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
  • Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38 - фото 1
  • Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 010 руб.  1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341128
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Размеры в упаковке, см
42х16х16
Вес, кг.
2.17

Описание товара Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38

Удобный бассейн «Океан» INTEX 56452 с полупрозрачными жесткими стенками очень функционален. Он не требует специальной подготовки, его не надо надувать, просто необходимо развернуть и залить водой.

Отзывы о товаре Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Описание
Удобный бассейн «Океан» INTEX 56452 с полупрозрачными жесткими стенками очень функционален. Он не требует специальной подготовки, его не надо надувать, просто необходимо развернуть и залить водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бассейн панельный INTEX Океан, 56452, 183х38 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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