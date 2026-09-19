Бассейн надувной INTEX Аквариум, 57471, 159x159x50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%1 990 руб. 4 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
50
Материал
винил
Объем, л
499
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
159
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х9
Вес, кг.
3.33
Описание товара Бассейн надувной INTEX Аквариум, 57471, 159x159x50
Компактный четырехугольный надувной бассейн прекрасно подходит для семейного отдыха. Боковые стенки бассейна великолепно оформлены изображениями подводного мира. Они придают бассейну необыкновенное своеобразие и создают впечатление настоящего АКВАРИУМА. Имеет 3 воздушные камеры с двойными клапанами.
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Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
50
Материал
винил
Объем, л
499
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
159
Страна производитель
Китай
Компактный четырехугольный надувной бассейн прекрасно подходит для семейного отдыха. Боковые стенки бассейна великолепно оформлены изображениями подводного мира. Они придают бассейну необыкновенное своеобразие и создают впечатление настоящего АКВАРИУМА. Имеет 3 воздушные камеры с двойными клапанами.
Бассейн надувной INTEX Аквариум, 57471, 159x159x50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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