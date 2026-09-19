Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 020 руб.
1 905
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341054
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23
Бассейн Intex — это идеальное решение для самых маленьких любителей водных забав. Предназначенный для детей в возрасте от 1 до 3 лет, этот надувной бассейн станет отличным местом для первых игр с водой. С объемом в 60 литров бассейн обеспечивает комфортное и безопасное пространство для малышей.
Эта модель отличается удобством использования и легкостью в установке. Надувной тип конструкции позволяет быстро подготовить бассейн к работе и так же быстро его сдуть для хранения, что делает его идеальным для использования как на открытом воздухе в теплые дни, так и в помещениях.
Детский надувной бассейн от Intex станет замечательным дополнением для вашего двора или террасы, даря ребенку радость и удовольствие от плескания в воде. Специально разработанный для самых маленьких, он обеспечит безопасное и увлекательное времяпрепровождение под вашим присмотром.
Отзывы о товаре Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23
Бассейн Intex — это идеальное решение для самых маленьких любителей водных забав. Предназначенный для детей в возрасте от 1 до 3 лет, этот надувной бассейн станет отличным местом для первых игр с водой. С объемом в 60 литров бассейн обеспечивает комфортное и безопасное пространство для малышей.
Эта модель отличается удобством использования и легкостью в установке. Надувной тип конструкции позволяет быстро подготовить бассейн к работе и так же быстро его сдуть для хранения, что делает его идеальным для использования как на открытом воздухе в теплые дни, так и в помещениях.
Детский надувной бассейн от Intex станет замечательным дополнением для вашего двора или террасы, даря ребенку радость и удовольствие от плескания в воде. Специально разработанный для самых маленьких, он обеспечит безопасное и увлекательное времяпрепровождение под вашим присмотром.
Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23