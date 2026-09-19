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Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 купить с доставкой в Москве
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Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23

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Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 - фото 1
Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
  • Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 - фото 1
  • Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 020 руб.  1 905 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341054
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 1 до 3 лет
Высота, см
23
Материал
винил
Объем, л
60
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
85
Размеры в упаковке, см
23х23х9
Вес, кг.
1.03

Описание товара Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23

Бассейн Intex — это идеальное решение для самых маленьких любителей водных забав. Предназначенный для детей в возрасте от 1 до 3 лет, этот надувной бассейн станет отличным местом для первых игр с водой. С объемом в 60 литров бассейн обеспечивает комфортное и безопасное пространство для малышей. Эта модель отличается удобством использования и легкостью в установке. Надувной тип конструкции позволяет быстро подготовить бассейн к работе и так же быстро его сдуть для хранения, что делает его идеальным для использования как на открытом воздухе в теплые дни, так и в помещениях. Детский надувной бассейн от Intex станет замечательным дополнением для вашего двора или террасы, даря ребенку радость и удовольствие от плескания в воде. Специально разработанный для самых маленьких, он обеспечит безопасное и увлекательное времяпрепровождение под вашим присмотром.

Отзывы о товаре Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 1 до 3 лет
Высота, см
23
Материал
винил
Объем, л
60
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
85
Описание
Бассейн Intex — это идеальное решение для самых маленьких любителей водных забав. Предназначенный для детей в возрасте от 1 до 3 лет, этот надувной бассейн станет отличным местом для первых игр с водой. С объемом в 60 литров бассейн обеспечивает комфортное и безопасное пространство для малышей. Эта модель отличается удобством использования и легкостью в установке. Надувной тип конструкции позволяет быстро подготовить бассейн к работе и так же быстро его сдуть для хранения, что делает его идеальным для использования как на открытом воздухе в теплые дни, так и в помещениях. Детский надувной бассейн от Intex станет замечательным дополнением для вашего двора или террасы, даря ребенку радость и удовольствие от плескания в воде. Специально разработанный для самых маленьких, он обеспечит безопасное и увлекательное времяпрепровождение под вашим присмотром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бассейн надувной INTEX Квадрат, надувной пол, 57100, 85x85x23 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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