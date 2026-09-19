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Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 купить с доставкой в Москве
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Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114

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Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 1
Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 2
Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 3
Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера надувная
  • Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 1
  • Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 2
  • Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 3
  • Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
560 руб.  1 485 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 340971
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
114 см
Материал
винил
Размер
114 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
650

Описание товара Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114

Большой надувной круг для купания, выполненный в форме пончика с глазурью - оригинальная идея, которая порадует всех любителей пляжного отдыха и, конечно, же ценителей сладкого! На таком плавательном круге можно не только качаться на волнах и нежиться под солнцем, но и устраивать отличные фотосессии. Благодаря реалистичному принту пончик смотрится очень вкусно!

Отзывы о товаре Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
114 см
Материал
винил
Размер
114 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Описание
Большой надувной круг для купания, выполненный в форме пончика с глазурью - оригинальная идея, которая порадует всех любителей пляжного отдыха и, конечно, же ценителей сладкого! На таком плавательном круге можно не только качаться на волнах и нежиться под солнцем, но и устраивать отличные фотосессии. Благодаря реалистичному принту пончик смотрится очень вкусно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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