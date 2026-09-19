Бассейн надувной INTEX Овал, 57482, 163x107x46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 560 руб. 3 148 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 340947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
46
Материал
винил
Объем, л
238
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
107
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х11
Вес, кг.
2.57
Описание товара Бассейн надувной INTEX Овал, 57482, 163x107x46
Оригинальный надувной бассейн овальной формы INTEX 57482 создан для детей от 6 лет. Довольно просто оформлен, стенки бассейна прозрачные, что обязательно заинтересует ребенка. Оснащен клапаном слива. Борта состоят из трех колец, надуваются каждый отдельно. Дно бассейна украшено изображением обитателей моря.
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Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
46
Материал
винил
Объем, л
238
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
107
Страна производитель
Китай
Оригинальный надувной бассейн овальной формы INTEX 57482 создан для детей от 6 лет. Довольно просто оформлен, стенки бассейна прозрачные, что обязательно заинтересует ребенка. Оснащен клапаном слива. Борта состоят из трех колец, надуваются каждый отдельно. Дно бассейна украшено изображением обитателей моря.
Бассейн надувной INTEX Овал, 57482, 163x107x46 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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