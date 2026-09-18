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Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 338773
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Описание товара Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF – удобный садовый инструмент, признанный облегчить уход за газоном и садом. Устройство оснащено электрическим двигателем, расположенным снизу. Мощность мотора позволяет достигать рабочей скорости 7800 об/мин. Конструкция Makita DUR181RF оснащается прямой штангой, удобным приводом в виде тросика, а также эргономичной складной D-образной рукояткой. Трава срезается при помощи лески 1.25 мм с шириной рабочей области 26 см. Прибор действует от литий-ионного аккумулятора на 3 Ач, выдающего напряжение 18 B. Система дополняется защитной скобой и поставляется с леской катушкой, аккумулятором и зарядным устройством.
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF – удобный садовый инструмент, признанный облегчить уход за газоном и садом. Устройство оснащено электрическим двигателем, расположенным снизу. Мощность мотора позволяет достигать рабочей скорости 7800 об/мин. Конструкция Makita DUR181RF оснащается прямой штангой, удобным приводом в виде тросика, а также эргономичной складной D-образной рукояткой. Трава срезается при помощи лески 1.25 мм с шириной рабочей области 26 см. Прибор действует от литий-ионного аккумулятора на 3 Ач, выдающего напряжение 18 B. Система дополняется защитной скобой и поставляется с леской катушкой, аккумулятором и зарядным устройством.
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