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Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF купить с доставкой в Москве
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Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF

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Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 1
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Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 5
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 6
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 7
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 8
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 9
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 10
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 11
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 12
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 13
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 14
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 15
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 16
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Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 1
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 2
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 3
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 4
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 5
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 6
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 7
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 8
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 9
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 10
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 11
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 12
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 13
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 14
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 15
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 16
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 17
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 18
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 19
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 20
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 21
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 22
  • Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338773
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, м
1.24х0.22х0.2
Вес, кг.
6.3

Описание товара Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF

Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF – удобный садовый инструмент, признанный облегчить уход за газоном и садом. Устройство оснащено электрическим двигателем, расположенным снизу. Мощность мотора позволяет достигать рабочей скорости 7800 об/мин. Конструкция Makita DUR181RF оснащается прямой штангой, удобным приводом в виде тросика, а также эргономичной складной D-образной рукояткой. Трава срезается при помощи лески 1.25 мм с шириной рабочей области 26 см. Прибор действует от литий-ионного аккумулятора на 3 Ач, выдающего напряжение 18 B. Система дополняется защитной скобой и поставляется с леской катушкой, аккумулятором и зарядным устройством.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF – удобный садовый инструмент, признанный облегчить уход за газоном и садом. Устройство оснащено электрическим двигателем, расположенным снизу. Мощность мотора позволяет достигать рабочей скорости 7800 об/мин. Конструкция Makita DUR181RF оснащается прямой штангой, удобным приводом в виде тросика, а также эргономичной складной D-образной рукояткой. Трава срезается при помощи лески 1.25 мм с шириной рабочей области 26 см. Прибор действует от литий-ионного аккумулятора на 3 Ач, выдающего напряжение 18 B. Система дополняется защитной скобой и поставляется с леской катушкой, аккумулятором и зарядным устройством.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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