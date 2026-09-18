Триммер бензиновый Champion LMH4412
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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%19 920 руб. 26 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 338704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х46х36
Вес, кг.
20.53
Описание товара Триммер бензиновый Champion LMH4412
Газонокосилка Champion LMH4412 оснащена двухтактным двигателем. Имеет большие колеса и укороченный вал. Редуктор передает крутящий момент триммерной головке. Для работы в труднодоступных местах предусмотрен поворот штанги триммерной головки вправо (по ходу движения) на два положения - 20° и 30°. Агрегат может выкашивать заросли у кромки забора, в углублениях вокруг деревьев, длинные склоны. Укомплектован контейнером для хранения запасного корда. Возможно использование толстого корда диаметром до 4 мм.
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Газонокосилка Champion LMH4412 оснащена двухтактным двигателем. Имеет большие колеса и укороченный вал. Редуктор передает крутящий момент триммерной головке. Для работы в труднодоступных местах предусмотрен поворот штанги триммерной головки вправо (по ходу движения) на два положения - 20° и 30°. Агрегат может выкашивать заросли у кромки забора, в углублениях вокруг деревьев, длинные склоны. Укомплектован контейнером для хранения запасного корда. Возможно использование толстого корда диаметром до 4 мм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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