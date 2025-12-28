Настольная игра Дуэль двух миров
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Дуэль двух миров
Когда вы достигли невероятного магического мастерства и обрели неземную силу, то не грех пуститься во все тяжкие, завоевывая параллельные миры, ведь в своем стало совсем тесно, а достойные соперники давно побеждены. Выход из такой непростой ситуации — отправиться в другое измерение. Но вот в чем беда — противник не уступает вам ни в знаниях, ни армией могущественных существ. Дуэль Двух Миров — увлекательная смесь быстрых партий, отсылок к коллекционным карточным играм и непривычной для настолки механики. Превратитесь во всесильного мага: облачитесь в длинную мантию, вспомните парочку заклинаний и призовите на помощь бойцов ближнего боя или, например, отважных лучников, которые будут атаковать противника издалека. Столкнувшись с противником на границе двух миров, один на один, вы должны использовать единственный шанс, чтобы доказать, что вы — могущественный маг.
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Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра для двоих. Главное не воспринимать все в серьез, а то можно поругаться, например с мужем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дуэльная игра, только случаются казусы когда под конец игры у обоих игроков выходят гоблины, а обычных войнов и заклинаний не остаётся и получается \"РЫБА\".
Достоинства:
Комментарий:
упаковка игры на высшем уровне, ничего не порвалось и не помялось, сами карточки приятные на ощупь
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра на двоих для тех, кто только открыл такой вид карточных развлечений.
Достоинства:
Комментарий:
пока не играли, но первое впечатление потрясающее, дуэльные бои лучшие)). Дополняю после пару игр, в общем очень атмосферно и азартно вышло)), спасибо, дуэльные игры лучшие)). и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Классная, интересная игра для двоих. Картинки красочные, сами карточки из плотного картона. Главное в игре разобраться. Мы искали видео-разбор, что значительно упростило задачу . И всё пошло по маслу. Если любите мозговать, то игра для вас)) Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Слодно было разобраться, но интересно,э. Сама игра качественная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра!!! Пользуемся уже больше месяца И ни разу не надоела!
Достоинства:
Комментарий:
Одна из лучших дуэльных тактических игр, есть и рандом. Куда же без него. Много персонажей, магия. Наиграно много партий, что аж карточки зашеркались. Решили обновиться. Занимает мало места на столе, легкие правила, присутствует баланс в игре. В общем, игра крутая, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество печати, красивые иллюстрации, компактный размер... довольно увлекательный процесс игры, правила не сложные, ребенку понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Игра сама оставила только положительные впечатления, но то в каком виде пришел заказ, немного подпортил их. В целом рекомендую игру к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Игра хорошая, но не сбалансированное в плане того, что тот, кто ходит первым в 90% случаев побеждает, тк его чубрики двигаются по доске раньше. Если бы было указано, кто ходит первым и как это решить, то игра была бы вообще шикарной, однако этот момент не продуман. Так же, в коробку мне положили проекторы для карт, за что спасибо, но с ними коробка плохо закрывается
Достоинства:
Комментарий:
удобная упаковка, хранить удобно. интересные персонажи, сюжет и тп
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная играют иногда по несколько часов. Правила когда привыкнешь не сложные. Развивает логику и стратегическое мышление.
Достоинства:
Комментарий:
Очень люблю эту студию и все игры покупаю, шикарно
Отзывы о товаре Настольная игра Дуэль двух миров
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра для двоих. Главное не воспринимать все в серьез, а то можно поругаться, например с мужем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дуэльная игра, только случаются казусы когда под конец игры у обоих игроков выходят гоблины, а обычных войнов и заклинаний не остаётся и получается \"РЫБА\".
Достоинства:
Комментарий:
упаковка игры на высшем уровне, ничего не порвалось и не помялось, сами карточки приятные на ощупь
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра на двоих для тех, кто только открыл такой вид карточных развлечений.
Достоинства:
Комментарий:
пока не играли, но первое впечатление потрясающее, дуэльные бои лучшие)). Дополняю после пару игр, в общем очень атмосферно и азартно вышло)), спасибо, дуэльные игры лучшие)). и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Классная, интересная игра для двоих. Картинки красочные, сами карточки из плотного картона. Главное в игре разобраться. Мы искали видео-разбор, что значительно упростило задачу . И всё пошло по маслу. Если любите мозговать, то игра для вас)) Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Слодно было разобраться, но интересно,э. Сама игра качественная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра!!! Пользуемся уже больше месяца И ни разу не надоела!
Достоинства:
Комментарий:
Одна из лучших дуэльных тактических игр, есть и рандом. Куда же без него. Много персонажей, магия. Наиграно много партий, что аж карточки зашеркались. Решили обновиться. Занимает мало места на столе, легкие правила, присутствует баланс в игре. В общем, игра крутая, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество печати, красивые иллюстрации, компактный размер... довольно увлекательный процесс игры, правила не сложные, ребенку понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Игра сама оставила только положительные впечатления, но то в каком виде пришел заказ, немного подпортил их. В целом рекомендую игру к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Игра хорошая, но не сбалансированное в плане того, что тот, кто ходит первым в 90% случаев побеждает, тк его чубрики двигаются по доске раньше. Если бы было указано, кто ходит первым и как это решить, то игра была бы вообще шикарной, однако этот момент не продуман. Так же, в коробку мне положили проекторы для карт, за что спасибо, но с ними коробка плохо закрывается
Достоинства:
Комментарий:
удобная упаковка, хранить удобно. интересные персонажи, сюжет и тп
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная играют иногда по несколько часов. Правила когда привыкнешь не сложные. Развивает логику и стратегическое мышление.
Достоинства:
Комментарий:
Очень люблю эту студию и все игры покупаю, шикарно