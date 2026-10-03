Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-2100D, 2100DN, M3040DN, M3540DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 080 руб. 1 800 руб.
В наличии
Код товара: 338159
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1 080 руб. -40%
1 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-2100D, 2100DN, M3040DN, M3540DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
730
Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-2100D, 2100DN, M3040DN, M3540DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12500
Страна производитель
Китай
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)