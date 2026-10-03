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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)

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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-2100D, 2100DN, M3040DN, M3540DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 080 руб.  1 800 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 338159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)
1 080 руб. -40%
1 800 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-2100D, 2100DN, M3040DN, M3540DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
730

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ)




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-2100D, 2100DN, M3040DN, M3540DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12500
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN TK-3100 12.5K (С ЧИПОМ) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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