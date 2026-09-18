Щипцы BaByliss BAB2369TTE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337710
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Диаметр щипцов для завивки
19 мм
Дисплей
есть
Длина сетевого шнура
2.7
Дополнительные функции
ионизация
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
плойка, инструкция
Максимальная температура нагрева
210 °С
Мощность
80 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
титаново-турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х8
Вес, г.
900
Описание товара Щипцы BaByliss BAB2369TTE
Тройная плойка волна BAB2369TTE создана специально для создания уникальных 3D-волн и кудряшек. Покрытие пластин Titanium-Tourmaline обеспечивает долгий срок службы и постоянное распределение тепла. Генератор ионов позволяет ослабить поверхностное напряжение волос, способствует проявлению блеска и улучшает их расчесывание и укладку. Щипцы имеют новый саморегулирующийся нагревательный элемент Advanced Heat Management, обеспечивающий точный и непрерывный контроль температуры.
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Бренд
Тип товара
Щипцы
Диаметр щипцов для завивки
19 мм
Дисплей
есть
Длина сетевого шнура
2.7
Дополнительные функции
ионизация
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
плойка, инструкция
Максимальная температура нагрева
210 °С
Мощность
80 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
титаново-турмалиновое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Тройная плойка волна BAB2369TTE создана специально для создания уникальных 3D-волн и кудряшек. Покрытие пластин Titanium-Tourmaline обеспечивает долгий срок службы и постоянное распределение тепла. Генератор ионов позволяет ослабить поверхностное напряжение волос, способствует проявлению блеска и улучшает их расчесывание и укладку. Щипцы имеют новый саморегулирующийся нагревательный элемент Advanced Heat Management, обеспечивающий точный и непрерывный контроль температуры.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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