Рубанок электрический Makita KP0810C
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Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
312
Глубина строгания, мм
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
20
Мощность
1050 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
19
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Ширина строгания, мм
312
Глубина строгания, мм
4
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х21
Вес, кг.
4.85
Описание товара Рубанок электрический Makita KP0810C
мощность 1050 Вт, ширина обработки 82 мм, глубина строгания 4 мм. Вес 3.4 кг.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
20
Мощность
1050 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
19
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Ширина строгания, мм
312
Глубина строгания, мм
4
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Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
мощность 1050 Вт, ширина обработки 82 мм, глубина строгания 4 мм. Вес 3.4 кг.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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