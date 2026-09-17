Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%8 590 руб. 10 546 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33579
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
18
Импульсный режим
да
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. количество ударов в минуту
3200
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
100
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, г.
990
Описание товара Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный
ударный шуруповерт, мощность 230 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 0.99 кг
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
18
Импульсный режим
да
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. количество ударов в минуту
3200
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
100
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
ударный шуруповерт, мощность 230 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 0.99 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
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