Top.Mail.Ru
Тонер AQC для Brother TN 2080/2090/2235/2275 HL 2240/2140/2130/2132/2135 (кан. 1кг) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер AQC для Brother TN 2080/2090/2235/2275 HL 2240/2140/2130/2132/2135 (кан. 1кг)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер AQC для Brother TN 2080/2090/2235/2275 HL 2240/2140/2130/2132/2135 (кан. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL 2240, 2140, 2130, 2132, 2135
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335679
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AQC
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL 2240, 2140, 2130, 2132, 2135
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Тонер AQC для Brother TN 2080/2090/2235/2275 HL 2240/2140/2130/2132/2135 (кан. 1кг)

AQC – это американская компания по производству тонеров для лазерных принтеров, созданная в 1986 году во Флориде. Она является одним из ведущих мировых поставщиков продукции в своей специализации.

Отзывы о товаре Тонер AQC для Brother TN 2080/2090/2235/2275 HL 2240/2140/2130/2132/2135 (кан. 1кг)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AQC
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL 2240, 2140, 2130, 2132, 2135
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
AQC – это американская компания по производству тонеров для лазерных принтеров, созданная в 1986 году во Флориде. Она является одним из ведущих мировых поставщиков продукции в своей специализации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер AQC для Brother TN 2080/2090/2235/2275 HL 2240/2140/2130/2132/2135 (кан. 1кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...