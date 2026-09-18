Тонер-картридж Katun для Kyocera Ecosys P6035CND/M6035CIDN/6535CIDN TK-5150Y yellow 10K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P6035CND, M6035CIDN, 6535CIDN
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 335487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P6035CND, M6035CIDN, 6535CIDN
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
550
Описание товара Тонер-картридж Katun для Kyocera Ecosys P6035CND/M6035CIDN/6535CIDN TK-5150Y yellow 10K
Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P6035CND, M6035CIDN, 6535CIDN
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Katun для Kyocera Ecosys P6035CND/M6035CIDN/6535CIDN TK-5150Y yellow 10K - купить по цене 4130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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