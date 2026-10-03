Top.Mail.Ru
Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер-картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR 2200, 2220, 2800, 3300, 3320
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 330 руб.  1 740 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 335247
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)
1 330 руб. -24%
1 740 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Тонер-картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR 2200, 2220, 2800, 3300, 3320
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)

Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой высококачественное решение для печати, обеспечивающее надежную и стабильную работу вашей печатной техники. Совместимость с широким спектром моделей принтеров делает их универсальным выбором для офисов и предприятий с различным парком оборудования. Стандартная емкость картриджа гарантирует оптимальное соотношение количества печатных страниц и затрат на печать. Цвет картриджа – черный, что идеально подходит для создания чётких и контрастных текстов и изображений. С ресурсом печати до 15,000 копий, эти картриджи демонстрируют превосходную долговечность и экономичность, сокращая необходимость частой замены расходных материалов. Katun, как бренд, известен своим стремлением к качеству и инновациям, предлагая пользователям продукции надежный и эффективный продукт, который удовлетворяет потребности современных бизнесов. Тонер-картриджи Katun – это ваш надёжный партнер в мир высококачественной печати.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Тонер-картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR 2200, 2220, 2800, 3300, 3320
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой высококачественное решение для печати, обеспечивающее надежную и стабильную работу вашей печатной техники. Совместимость с широким спектром моделей принтеров делает их универсальным выбором для офисов и предприятий с различным парком оборудования. Стандартная емкость картриджа гарантирует оптимальное соотношение количества печатных страниц и затрат на печать. Цвет картриджа – черный, что идеально подходит для создания чётких и контрастных текстов и изображений. С ресурсом печати до 15,000 копий, эти картриджи демонстрируют превосходную долговечность и экономичность, сокращая необходимость частой замены расходных материалов. Katun, как бренд, известен своим стремлением к качеству и инновациям, предлагая пользователям продукции надежный и эффективный продукт, который удовлетворяет потребности современных бизнесов. Тонер-картриджи Katun – это ваш надёжный партнер в мир высококачественной печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...