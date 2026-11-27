Тонер-картридж Sharp MX36GTBA черный
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%15 100 руб. 18 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 334409
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
900
Описание товара Тонер-картридж Sharp MX36GTBA черный
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
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Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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