Картридж лазерный Xerox 106R03488 черный (5500стр.) для Xerox P6510/WC6515
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
Phaser 6510dn, Phaser 6510dni, Phaser 6510n, WorkCentre 6515dn, WorkCentre 6515dni, WorkCentre 6515n
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
5500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
Phaser 6510dn, Phaser 6510dni, Phaser 6510n, WorkCentre 6515dn, WorkCentre 6515dni, WorkCentre 6515n
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Картридж лазерный Xerox 106R03488 черный (5500стр.) для Xerox P6510/WC6515
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 5500 страниц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
Phaser 6510dn, Phaser 6510dni, Phaser 6510n, WorkCentre 6515dn, WorkCentre 6515dni, WorkCentre 6515n
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 5500 страниц
Картридж лазерный Xerox 106R03488 черный (5500стр.) для Xerox P6510/WC6515 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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