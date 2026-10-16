Тонер-картридж Oki MC851/861 7K (black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 334111
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
600
Описание товара Тонер-картридж Oki MC851/861 7K (black)
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитКартридж Canon 046HBK (1254C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730...
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитПечка в сборе Cet CET7524 (302T993011) для Kyocera Ecosys P3045d...
-
В наличииЦена 11 080 руб.2770 руб. в СплитКартридж лазерный HP 415A W2030A черный (2400стр.) для HP LJ M45...
-
В наличииЦена 11 080 руб.2770 руб. в СплитДрам-картридж XEROX Phaser 6510/WC 6515 пурпурный (48K) (108R014...
-
В наличииЦена 11 080 руб.2770 руб. в СплитДрам-картридж XEROX Phaser 6510/WC 6515 желтый (48K) (108R01419)
-
В наличииЦена 11 080 руб.2770 руб. в СплитДрам-картридж XEROX Phaser 6510/WC 6515 голубой (48K) (108R01417...
-
В наличииЦена 11 120 руб.2780 руб. в СплитПечка в сборе Cet CET2730U (RM1-8508-000) для HP LaserJet Pro MF...
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-8335C голубой (15000стр.) для Kyocera ...
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera T...
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-8335M пурпурный (15000стр.) для Kyocer...
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитКартридж лазерный HP 59A CF259A черный (3000стр.) для HP LJ M304...
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5270K черный (8000стр.) для Kyocera M6230cid...
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Oki MC851/861 7K (black) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Oki MC851/861 7K (black)