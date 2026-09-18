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Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD

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Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 7
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332548
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Дополнительно
вес 244 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x40 3RG, крышки для объектива и окуляра, адаптер на планки 11 и 21 мм, батарея CR2032, салфетка для протирки оптики, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку ласточкин хвост 11 мм с плоской поверхностью, на планки шириной 21 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD

Коллиматорный прицел закрытого типа, объектив диаметром 40 мм, многослойное просветляющее покрытие, светопропускание >70%, азотозаполненный корпус, 11 ступеней регулирования яркости красной прицельной марки, адаптер для установки на планки 11 и 21 мм, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x40 3RD




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Дополнительно
вес 244 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x40 3RG, крышки для объектива и окуляра, адаптер на планки 11 и 21 мм, батарея CR2032, салфетка для протирки оптики, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку ласточкин хвост 11 мм с плоской поверхностью, на планки шириной 21 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Описание
Коллиматорный прицел закрытого типа, объектив диаметром 40 мм, многослойное просветляющее покрытие, светопропускание >70%, азотозаполненный корпус, 11 ступеней регулирования яркости красной прицельной марки, адаптер для установки на планки 11 и 21 мм, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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