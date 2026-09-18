Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Дополнительно
вес 53 г (с батареей, без целика и адаптера)
Комплектация
прицел Veber Wolf Reflex 128 RD, защитная крышка резиновая, целик металлический, заглушка целика, планка повышающая 11 мм, адаптер Weaver, пластины переходные, винты крепежные 1 комплект, ключ шестигранный, отвертка регулировочная, элемент питания CR 2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
стандартный адаптер Weaver 40 м
Материал корпуса
алюминий
Особенности
съемный задний целик
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD
Wolf Reflex 128 RD – компактный коллиматорный прицел открытого типа с автоматической регулировкой яркости прицельной марки. Является копией легендарного прицела Deltapoint PRO от американской компании Leupold. Купить Wolf Reflex 128 RD рекомендуется тем, кто желает заметно повысить скорость прицеливания и точность попадания. Данная модель прицела может быть установлена на оружие при помощи стандартного съемного адаптера Weaver или Glock (входят в комплект). Подходит для пневматического и огнестрельного оружия, предназначенного для развлекательной и спортивной стрельбы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Дополнительно
вес 53 г (с батареей, без целика и адаптера)
Комплектация
прицел Veber Wolf Reflex 128 RD, защитная крышка резиновая, целик металлический, заглушка целика, планка повышающая 11 мм, адаптер Weaver, пластины переходные, винты крепежные 1 комплект, ключ шестигранный, отвертка регулировочная, элемент питания CR 2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
стандартный адаптер Weaver 40 м
Материал корпуса
алюминий
Особенности
съемный задний целик
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Wolf Reflex 128 RD – компактный коллиматорный прицел открытого типа с автоматической регулировкой яркости прицельной марки. Является копией легендарного прицела Deltapoint PRO от американской компании Leupold. Купить Wolf Reflex 128 RD рекомендуется тем, кто желает заметно повысить скорость прицеливания и точность попадания. Данная модель прицела может быть установлена на оружие при помощи стандартного съемного адаптера Weaver или Glock (входят в комплект). Подходит для пневматического и огнестрельного оружия, предназначенного для развлекательной и спортивной стрельбы.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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