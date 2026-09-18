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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD

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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332547
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Дополнительно
вес 53 г (с батареей, без целика и адаптера)
Комплектация
прицел Veber Wolf Reflex 128 RD, защитная крышка резиновая, целик металлический, заглушка целика, планка повышающая 11 мм, адаптер Weaver, пластины переходные, винты крепежные 1 комплект, ключ шестигранный, отвертка регулировочная, элемент питания CR 2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
стандартный адаптер Weaver 40 м
Материал корпуса
алюминий
Особенности
съемный задний целик
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD

Wolf Reflex 128 RD – компактный коллиматорный прицел открытого типа с автоматической регулировкой яркости прицельной марки. Является копией легендарного прицела Deltapoint PRO от американской компании Leupold. Купить Wolf Reflex 128 RD рекомендуется тем, кто желает заметно повысить скорость прицеливания и точность попадания. Данная модель прицела может быть установлена на оружие при помощи стандартного съемного адаптера Weaver или Glock (входят в комплект). Подходит для пневматического и огнестрельного оружия, предназначенного для развлекательной и спортивной стрельбы.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 128 RD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Дополнительно
вес 53 г (с батареей, без целика и адаптера)
Комплектация
прицел Veber Wolf Reflex 128 RD, защитная крышка резиновая, целик металлический, заглушка целика, планка повышающая 11 мм, адаптер Weaver, пластины переходные, винты крепежные 1 комплект, ключ шестигранный, отвертка регулировочная, элемент питания CR 2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
стандартный адаптер Weaver 40 м
Материал корпуса
алюминий
Особенности
съемный задний целик
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Описание
Wolf Reflex 128 RD – компактный коллиматорный прицел открытого типа с автоматической регулировкой яркости прицельной марки. Является копией легендарного прицела Deltapoint PRO от американской компании Leupold. Купить Wolf Reflex 128 RD рекомендуется тем, кто желает заметно повысить скорость прицеливания и точность попадания. Данная модель прицела может быть установлена на оружие при помощи стандартного съемного адаптера Weaver или Glock (входят в комплект). Подходит для пневматического и огнестрельного оружия, предназначенного для развлекательной и спортивной стрельбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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