Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332544
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
20х30
Дополнительно
вес 65 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD, батарейка CR2032, салфетка микрофибра, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
ласточкин хвост 11 мм
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
прицельная метка Red Dot
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
100
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD
Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD – коллиматорный прицел (псевдоголографический) для установки на газобаллонную и легкую пружинно-поршневую пневматику. Корпус пластиковый, планки крепления — металл. Прицел устанавливается на планку «ласточкин хвост» 11 мм. Прицел оборудован двумя винтами ввода поправок для пристрелки, двигается не точка, а вся верхняя часть прицела относительно базы. Резиновая крышка батарейного отсека под линзой выполняет дополнительную функцию амортизатора. Размер линзы — 30х20 мм. Простой, неприхотливый и недорогой.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
20х30
Дополнительно
вес 65 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD, батарейка CR2032, салфетка микрофибра, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
ласточкин хвост 11 мм
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
прицельная метка Red Dot
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7.5
Страна производитель
Китай
Veber Храбрый Заяц 1x20x30 RD – коллиматорный прицел (псевдоголографический) для установки на газобаллонную и легкую пружинно-поршневую пневматику. Корпус пластиковый, планки крепления — металл. Прицел устанавливается на планку «ласточкин хвост» 11 мм. Прицел оборудован двумя винтами ввода поправок для пристрелки, двигается не точка, а вся верхняя часть прицела относительно базы. Резиновая крышка батарейного отсека под линзой выполняет дополнительную функцию амортизатора. Размер линзы — 30х20 мм. Простой, неприхотливый и недорогой.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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