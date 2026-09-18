Сошки оружейные Veber 2227A на ствол
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сошки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332492
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сошки
Диаметр кольца, мм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х8
Вес, г.
400
Описание товара Сошки оружейные Veber 2227A на ствол
Складные двухсекционные сошки Veber 2227A. Основание — цельное, прочное и неподвижное крепится на ствол винтовки диаметром 11–19 мм. Пружинный амортизатор эффективно гасит удары и вибрацию обеспечивая устойчивую опору для ведения огня. Идеально подходит для стрельбы сидя или лёжа. Высота регулируется от 227 до 270 мм. Диаметр секций 14/9 мм. Ножки с фиксаторами положения быстро и легко складываются. Изготовлены из прочного алюминиевого сплава. Ножки с обрезиненными наконечниками.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Складные двухсекционные сошки Veber 2227A. Основание — цельное, прочное и неподвижное крепится на ствол винтовки диаметром 11–19 мм. Пружинный амортизатор эффективно гасит удары и вибрацию обеспечивая устойчивую опору для ведения огня. Идеально подходит для стрельбы сидя или лёжа. Высота регулируется от 227 до 270 мм. Диаметр секций 14/9 мм. Ножки с фиксаторами положения быстро и легко складываются. Изготовлены из прочного алюминиевого сплава. Ножки с обрезиненными наконечниками.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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