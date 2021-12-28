Кронштейн Veber Weaver-Бк MNT-K4706 быстросъемный
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Крепление на планку
ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Посадочный размер, мм
11
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Кронштейн Veber Weaver-Бк MNT-K4706 быстросъемный
Кронштейн боковой Veber Weaver-Бк MNT-K4706 быстросъемный с планкой Weaver предназначен для установки оптики на оружие с боковым расположением крепления типа ласточкин хвост 14.5 мм (оружие на базе АК, охотничьи карабины СКС, «САЙГА», «ВЕПРЬ», «ТИГР» и т. д.).. Чтобы закрепить кронштейн на планку ласточкин хвост шириной 11 мм, необходимо отрегулировать подпружиненный узел фиксации с помощью прижимной гайки. Планка Weaver надежна, прикреплена к основанию двумя винтами диаметром 5 мм. Кронштейн изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Посадочный размер, мм
11
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Кронштейн боковой Veber Weaver-Бк MNT-K4706 быстросъемный с планкой Weaver предназначен для установки оптики на оружие с боковым расположением крепления типа ласточкин хвост 14.5 мм (оружие на базе АК, охотничьи карабины СКС, «САЙГА», «ВЕПРЬ», «ТИГР» и т. д.).. Чтобы закрепить кронштейн на планку ласточкин хвост шириной 11 мм, необходимо отрегулировать подпружиненный узел фиксации с помощью прижимной гайки. Планка Weaver надежна, прикреплена к основанию двумя винтами диаметром 5 мм. Кронштейн изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Достоинства:
Быстрота съёмки, относительно малый вес, габариты.
Недостатки:
Не до конца продуманная защёлка крепления и фиксация к планке.
Комментарий:
Сначала не понимаешь вообще, как его надёжно закрепить, чтобы не болтался. Затем регулировочным винтом и отвёрткой всё таки крепишь его к Виверу. Сейчас могу сказать что не плохой кронштейн, но могли бы защёлку сделать покрепче и по надёжней. Ну и вес тоже желательно поменьше. По цене могу сказать, что на других площадках дороже.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн Veber Weaver-Бк MNT-K4706 быстросъемный
Достоинства:
Быстрота съёмки, относительно малый вес, габариты.
Недостатки:
Не до конца продуманная защёлка крепления и фиксация к планке.
Комментарий:
Сначала не понимаешь вообще, как его надёжно закрепить, чтобы не болтался. Затем регулировочным винтом и отвёрткой всё таки крепишь его к Виверу. Сейчас могу сказать что не плохой кронштейн, но могли бы защёлку сделать покрепче и по надёжней. Ну и вес тоже желательно поменьше. По цене могу сказать, что на других площадках дороже.