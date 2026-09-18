Кольца для прицела Veber 2511 MS
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Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост с радиусным посадочным местом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332425
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22.05
Посадочный размер, мм
11
Диаметр кольца, мм
25.4
Толщина кольца, мм
16
Масса кольца, г
57
Крепление на планку
ласточкин хвост с радиусным посадочным местом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
200
Описание товара Кольца для прицела Veber 2511 MS
Средние кольца Veber 2511 MS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали. В комплекте: кольцо 2 шт., ключ-шестигранник
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Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22.05
Посадочный размер, мм
11
Диаметр кольца, мм
25.4
Толщина кольца, мм
16
Масса кольца, г
57
Крепление на планку
ласточкин хвост с радиусным посадочным местом
Страна производитель
Китай
Средние кольца Veber 2511 MS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали. В комплекте: кольцо 2 шт., ключ-шестигранник
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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