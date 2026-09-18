Очки тактические Veber Tactic Force P1
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Характеристики
Описание товара Очки тактические Veber Tactic Force P1
Veber Tactic Force P1 - баллистические стрелковые противоосколочные очки с ударопрочными поликарбонатными линзами. Очки предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолета, ветра, пыли, а также попадания крупных частиц во время активного отдыха и занятия экстремальными видами спорта, при стрельбе в тире, на охоте или проведении тактических учебных операций. Подходят для повседневного использования, линзы - бесцветные, цвет оправы – песочный. Очки комплектуются жестким футляром на молнии с карабином, чехлом и фирменным регулируемым шейным ремешком. Линзы Линзы бесцветные Оптический класс №1 для длительного использования Светопропускание более 90% Подходят для использования в любое время суток Линзы имеют асферическую форму, за счет чего изображение не имеет никаких искажений Ударопрочные линзы для баллистической защиты Закругленные линзы обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку Близкое прилегание к лицу 100% защита от ультрафиолетовых (UV, UVA, UVB) лучей Защитное покрытие против царапин Линзы изготовлены из сверхпрочного поликарбоната
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