Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер для охоты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332398
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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Дальномер для охоты
Габаритные размеры
98х67х36 мм
Диаметр выходного зрачка
4
Диаметр объектива
24
Единицы измерения
метры, футы, ярды
Класс защиты
IPX7
Крепление для штатива
отверстие 1/4“
Оптическое просветление
FMC
Питание
батарея CR2, 3 В
Поле зрения видоискателя
6.5
Режимы
однократный замер дальности, сканирование, поиск флажка, измерение горизонтального расстояния и угла, измерение высоты цели и угла
Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1000 мм
Увеличение
6х
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW
Дизайн и эргономика этого дальномера полностью соответствуют стандартам, которые задали лучшие европейские бренды для приборов этого класса. Дальномер с быстродействующей LCD индикацией совмещает в себе функции монокуляра с качественной просветленной оптикой 6?24 и лазерного дальномера с возможностью измерения дальности, высоты цели, расстояния и угла до цели, режимом «расстояния до флажка» и др.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Veber
Тип товара
Дальномер для охоты
Габаритные размеры
98х67х36 мм
Диаметр выходного зрачка
4
Диаметр объектива
24
Единицы измерения
метры, футы, ярды
Класс защиты
IPX7
Крепление для штатива
отверстие 1/4“
Оптическое просветление
FMC
Питание
батарея CR2, 3 В
Поле зрения видоискателя
6.5
Режимы
однократный замер дальности, сканирование, поиск флажка, измерение горизонтального расстояния и угла, измерение высоты цели и угла
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Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1000 мм
Увеличение
6х
Страна производитель
Китай
Дизайн и эргономика этого дальномера полностью соответствуют стандартам, которые задали лучшие европейские бренды для приборов этого класса. Дальномер с быстродействующей LCD индикацией совмещает в себе функции монокуляра с качественной просветленной оптикой 6?24 и лазерного дальномера с возможностью измерения дальности, высоты цели, расстояния и угла до цели, режимом «расстояния до флажка» и др.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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