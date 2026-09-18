Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST2 BW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка оптическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332384
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка оптическая
Особенности
комплектация: насадка оптическая со сменным байонетом Bowens – 1 шт, держатель масок Gobo – 1 шт, маски Gobo - 15 шт, цветные фильтры - 4 шт (синий, зеленый, красный, желтый), руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х22
Вес, кг.
1.1
Описание товара Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST2 BW
Оптическая насадка предназначена для формирования сфокусированного светового потока, цветовых или световых акцентов на объекте съемки или фоне – для чего в комплект входят маски Gobo и цветные фильтры. Применяется во время фото и видеосъемок, помогая создавать интересные световые рисунки, имитирующие тень от жалюзи, дерева, молнии и других объектов на стене или фоне, или просто окрашивая сцену или модель.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насадка оптическая
Особенности
комплектация: насадка оптическая со сменным байонетом Bowens – 1 шт, держатель масок Gobo – 1 шт, маски Gobo - 15 шт, цветные фильтры - 4 шт (синий, зеленый, красный, желтый), руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Оптическая насадка предназначена для формирования сфокусированного светового потока, цветовых или световых акцентов на объекте съемки или фоне – для чего в комплект входят маски Gobo и цветные фильтры. Применяется во время фото и видеосъемок, помогая создавать интересные световые рисунки, имитирующие тень от жалюзи, дерева, молнии и других объектов на стене или фоне, или просто окрашивая сцену или модель.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST2 BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST2 BW