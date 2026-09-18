Кольца для прицела Veber 2521 LS
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Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332379
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
17.1
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, кг.
1.7
Описание товара Кольца для прицела Veber 2521 LS
Кольца для прицела типа Veber 2521 LS предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с верхней планкой Weaver 21 мм. Материал колец - сталь.
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Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
17.1
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Кольца для прицела типа Veber 2521 LS предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с верхней планкой Weaver 21 мм. Материал колец - сталь.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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