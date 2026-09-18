Лазерный целеуказатель Veber MN-10R
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Характеристики
Описание товара Лазерный целеуказатель Veber MN-10R
Лазерный целеуказатель с красным лучом, класс лазера 3a, мощность до 5 мВт, дальность прицеливания – до 30 м, корпус прибора – переходник с планки Weaver на планку Weaver, микровинты для ввода поправок. Veber MN-10R – лазерный целеуказатель с корпусом-переходником: прибор устанавливается на планку Weaver и создает посадочное место для дополнительного устройства. На целеуказатель, установленный на оружии, можно закрепить фонарь или другой целеуказатель (например с зеленым лучом). Без дополнительных переходников конструкция становится более надежной, что особенно важно при стрельбе из мощного оружия. На дистанции до 30 м лазерный луч создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен плотно завинчивающейся крышкой. Элементы питания входят в комплект. ЛЦУ Veber MN-10R активно используется стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.
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