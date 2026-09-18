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Кольца для прицела Veber 3011 MS купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber 3011 MS

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Кольца для прицела Veber 3011 MS - фото 1
Кольца для прицела Veber 3011 MS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
  • Кольца для прицела Veber 3011 MS - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3011 MS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332363
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
24.75
Посадочный размер, мм
11
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
1.6
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х13
Вес, г.
400

Описание товара Кольца для прицела Veber 3011 MS

Cтальные кольца, средние, для прицелов диаметром 30 мм, высота установки прицела 24.75 мм, крепление на планку «ласточкин хвост» 11 мм с радиусным посадочным местом.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3011 MS




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
24.75
Посадочный размер, мм
11
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
1.6
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Описание
Cтальные кольца, средние, для прицелов диаметром 30 мм, высота установки прицела 24.75 мм, крепление на планку «ласточкин хвост» 11 мм с радиусным посадочным местом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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