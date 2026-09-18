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Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black купить с доставкой в Москве
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Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black

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Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 1
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 2
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 3
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 4
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 5
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 6
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 7
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 8
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 9
Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 1
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 2
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 3
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 4
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 5
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 6
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 7
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 8
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 9
  • Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331924
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Характеристики

Бренд
Espada
Тип товара
Цифровые фоторамки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х2
Вес, г.
800

Описание товара Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black

Цифровая фото рамка предназначенная для : просмотра фото, видео файлов, прослушивания аудио файлов - без использования компьютера. Просмотр фотографии в режиме слайд шоу, в том числе с музыкальным сопровождением, с возможностью изменять время показа фотографий. Отличительной особенностью данной модели является возможность подключить к рамке наушники, а также подключение ее к компьютеру.

Отзывы о товаре Цифровая фоторамка Espada E-10HD Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Espada
Тип товара
Цифровые фоторамки
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая фото рамка предназначенная для : просмотра фото, видео файлов, прослушивания аудио файлов - без использования компьютера. Просмотр фотографии в режиме слайд шоу, в том числе с музыкальным сопровождением, с возможностью изменять время показа фотографий. Отличительной особенностью данной модели является возможность подключить к рамке наушники, а также подключение ее к компьютеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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