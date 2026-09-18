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Фритюрница Steba HF 1000 купить с доставкой в Москве
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Фритюрница Steba HF 1000

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Фритюрница Steba HF 1000 - фото 1
Фритюрница Steba HF 1000 - фото 2
Фритюрница Steba HF 1000 - фото 3
Фритюрница Steba HF 1000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Steba HF 1000 - фото 1
  • Фритюрница Steba HF 1000 - фото 2
  • Фритюрница Steba HF 1000 - фото 3
  • Фритюрница Steba HF 1000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331890
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Характеристики

Бренд
Steba
Тип товара
Фритюрницы
Размеры в упаковке, см
38х38х28
Вес, кг.
5.4

Описание товара Фритюрница Steba HF 1000

Здоровый продукт, содержащий до 80% меньше жира. Фритюр, выпечка и приготовление на гриле с помощью одного устройства - быстрое и равномерное распределение тепла благодаря технологии горячего воздуха.



Теги товара: серебристые

Отзывы о товаре Фритюрница Steba HF 1000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Steba
Тип товара
Фритюрницы
Описание
Здоровый продукт, содержащий до 80% меньше жира. Фритюр, выпечка и приготовление на гриле с помощью одного устройства - быстрое и равномерное распределение тепла благодаря технологии горячего воздуха.


Теги товара: серебристые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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