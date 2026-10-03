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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL

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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL

Защитные стекла и плёнки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти защитные покрытия имеют толщину всего 0,2 мм, что обеспечивает отличную прозрачность и сохраняет оригинальную чувствительность сенсора, практически не влияя на внешний вид экрана. Изготовленные из закаленного стекла с твердостью 9H, они обладают высокой устойчивостью к царапинам и другим повреждениям, обеспечивая долгосрочную защиту вашего смартфона. Это делает их идеальным выбором для тех, кто стремится сохранить экран своего устройства в первозданном виде. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к качеству и надежности, что гарантирует долговечность и высокую эффективность защиты. Удобная установка и надежное крепление по всему периметру экрана делают эти защитные стекла и пленки незаменимым аксессуаром для всех владельцев смартфонов.

Отзывы о товаре Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и плёнки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти защитные покрытия имеют толщину всего 0,2 мм, что обеспечивает отличную прозрачность и сохраняет оригинальную чувствительность сенсора, практически не влияя на внешний вид экрана. Изготовленные из закаленного стекла с твердостью 9H, они обладают высокой устойчивостью к царапинам и другим повреждениям, обеспечивая долгосрочную защиту вашего смартфона. Это делает их идеальным выбором для тех, кто стремится сохранить экран своего устройства в первозданном виде. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к качеству и надежности, что гарантирует долговечность и высокую эффективность защиты. Удобная установка и надежное крепление по всему периметру экрана делают эти защитные стекла и пленки незаменимым аксессуаром для всех владельцев смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live ZB553KL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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