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Антенна автомобильная Optim CB-T3 MAG 620мм купить с доставкой в Москве
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Антенна автомобильная Optim CB-T3 MAG 620мм

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Антенна автомобильная Optim CB-T3 MAG 620мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329487
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Характеристики

Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
58х13х4
Вес, г.
500

Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-T3 MAG 620мм

Optim CB T3 MAG - автомобильная антенна Си-Би диапазона(27 МГц) спирального типа на магнитном основании 120 мм. Высота антенны составляет всего 62 см. Тем не менее за счет особой конструкции обеспечивается великолепное как приема, так и передачи. Настройка КСВ производится с помощью специального болта вверху антенны.

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Характеристики
Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Optim CB T3 MAG - автомобильная антенна Си-Би диапазона(27 МГц) спирального типа на магнитном основании 120 мм. Высота антенны составляет всего 62 см. Тем не менее за счет особой конструкции обеспечивается великолепное как приема, так и передачи. Настройка КСВ производится с помощью специального болта вверху антенны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна автомобильная Optim CB-T3 MAG 620мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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