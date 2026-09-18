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Антенна FM Триада-53 Turbo (2 режима) активная купить с доставкой в Москве
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Антенна FM Триада-53 Turbo (2 режима) активная

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Антенна FM Триада-53 Turbo (2 режима) активная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329478
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
41х8х3
Вес, г.
500

Описание товара Антенна FM Триада-53 Turbo (2 режима) активная

Безопасно слушать любимое радио не значит слушать его на необитаемом острове, но лучше таким «островом», по крайней мере, для внутрисалонной антенны Триада-53 Turbo послужит ваш автомобиль. Ведь именно надёжная защита автомобиля под сигнализацией обеспечит и сохранность устройства, которое отблагодарит вам хорошей музыкой в последующем.

Отзывы о товаре Антенна FM Триада-53 Turbo (2 режима) активная




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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Безопасно слушать любимое радио не значит слушать его на необитаемом острове, но лучше таким «островом», по крайней мере, для внутрисалонной антенны Триада-53 Turbo послужит ваш автомобиль. Ведь именно надёжная защита автомобиля под сигнализацией обеспечит и сохранность устройства, которое отблагодарит вам хорошей музыкой в последующем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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