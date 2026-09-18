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Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная купить с доставкой в Москве
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Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная

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Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329454
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
22х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная

Антенна автомобильная активная внутрисалонная fm Триада - 100 предназначена для радиоприема в городе и до 150 км на трассе. Состоит из круглого пластикового корпуса, из которого выходят тонкие гибкие металлизированные приемные полотна. Корпус устанавливается в угол лобового стекла или под зеркало заднего вида. Полотна приклеиваются вдоль кромки лобового стекла.

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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Антенна автомобильная активная внутрисалонная fm Триада - 100 предназначена для радиоприема в городе и до 150 км на трассе. Состоит из круглого пластикового корпуса, из которого выходят тонкие гибкие металлизированные приемные полотна. Корпус устанавливается в угол лобового стекла или под зеркало заднего вида. Полотна приклеиваются вдоль кромки лобового стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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