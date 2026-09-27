Top.Mail.Ru
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 1
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 2
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 3
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
7.5
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 1
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 2
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 3
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328464
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабель
Разъемы
HDMI (type A male) / DisplayPort (male)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
600

Описание товара Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M

Кабель Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M предназначен для одновременной передачи цифровых видеоданных высокого разделения и многоканальных цифровых аудиосигналов. Его длина составляет 7,5 метров, что делает удобным при эксплуатации. Теперь два источника сигнала можно подсоединить из разных углов комнатного помещения. Встроенный чип-конвертер отлично справляется с сигналами, которые поступают с интерфейса Displayport непосредственно к HDMI.

Отзывы о товаре Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабель
Разъемы
HDMI (type A male) / DisplayPort (male)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M предназначен для одновременной передачи цифровых видеоданных высокого разделения и многоканальных цифровых аудиосигналов. Его длина составляет 7,5 метров, что делает удобным при эксплуатации. Теперь два источника сигнала можно подсоединить из разных углов комнатного помещения. Встроенный чип-конвертер отлично справляется с сигналами, которые поступают с интерфейса Displayport непосредственно к HDMI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...