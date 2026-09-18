Top.Mail.Ru
Мини-печь Steba DG 30 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мини-печь Steba DG 30

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мини-печь Steba DG 30 - фото 1
Мини-печь Steba DG 30 - фото 2
Мини-печь Steba DG 30 - фото 3
Мини-печь Steba DG 30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
  • Мини-печь Steba DG 30 - фото 1
  • Мини-печь Steba DG 30 - фото 2
  • Мини-печь Steba DG 30 - фото 3
  • Мини-печь Steba DG 30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327072
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Steba
Тип товара
мини-печь
Размеры в упаковке, см
65х49х46
Вес, кг.
20

Описание товара Мини-печь Steba DG 30

Приготовление с помощью горячего воздуха и пара. Эффективная теплоизоляция. 49 автоматических программ. Собственная программа. Верхний и нижний нагрев, конвекция. Установка температуры до 230° C. Таймер на 7 часов. Подсветка. 4 уровня для противня. Резервуар для воды 1450 мл.

Отзывы о товаре Мини-печь Steba DG 30




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Steba
Тип товара
мини-печь
Описание
Приготовление с помощью горячего воздуха и пара. Эффективная теплоизоляция. 49 автоматических программ. Собственная программа. Верхний и нижний нагрев, конвекция. Установка температуры до 230° C. Таймер на 7 часов. Подсветка. 4 уровня для противня. Резервуар для воды 1450 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Steba DG 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...