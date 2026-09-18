Мини-печь Maunfeld CEMOA.456.RBG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327069
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х43х40
Вес, кг.
13
Описание товара Мини-печь Maunfeld CEMOA.456.RBG
Функции: 7 (конвекция, верхний+нижний нагрев+конвекция, верхний+нижний нагрев, верхний нагрев, нижний нагрев (скрытый), гриль, свет). Полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей). Нижний нагревательный элемент скрытый.
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Функции: 7 (конвекция, верхний+нижний нагрев+конвекция, верхний+нижний нагрев, верхний нагрев, нижний нагрев (скрытый), гриль, свет). Полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей). Нижний нагревательный элемент скрытый.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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