Антенна BBK DA04 пассивная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325614
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
168
Описание товара Антенна BBK DA04 пассивная
Цифровая DVB-T2-антенна DA04 используется для приема сигналов различных цифровых HDTV-стандартов эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) и радио (DAB) внутри помещений. Для более качественного изображения предусмотрен защитный экран. Благодаря лаконичному дизайну она идеально впишется в любой интерьер.
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Цифровая DVB-T2-антенна DA04 используется для приема сигналов различных цифровых HDTV-стандартов эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) и радио (DAB) внутри помещений. Для более качественного изображения предусмотрен защитный экран. Благодаря лаконичному дизайну она идеально впишется в любой интерьер.
Антенна BBK DA04 пассивная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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