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Кулер для воды Vatten L45WE купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды Vatten L45WE

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Кулер для воды Vatten L45WE - фото 1
Кулер для воды Vatten L45WE - фото 2
Кулер для воды Vatten L45WE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
  • Кулер для воды Vatten L45WE - фото 1
  • Кулер для воды Vatten L45WE - фото 2
  • Кулер для воды Vatten L45WE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325308
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Характеристики

Бренд
Vatten
Тип товара
Кулер для воды
Размеры в упаковке, м
1.05х0.35х0.31
Вес, кг.
12

Описание товара Кулер для воды Vatten L45WE

Классический кулер с нижней загрузкой бутыли. Цвет корпуса белый. Боковые панели металлические. Три крана, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет защиту от детей. Три LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения - power, hot, frost). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.

Отзывы о товаре Кулер для воды Vatten L45WE




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Характеристики
Бренд
Vatten
Тип товара
Кулер для воды
Описание
Классический кулер с нижней загрузкой бутыли. Цвет корпуса белый. Боковые панели металлические. Три крана, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет защиту от детей. Три LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения - power, hot, frost). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды Vatten L45WE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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