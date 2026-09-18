Кулер для воды Vatten L45WE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325308
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.05х0.35х0.31
Вес, кг.
12
Описание товара Кулер для воды Vatten L45WE
Классический кулер с нижней загрузкой бутыли. Цвет корпуса белый. Боковые панели металлические. Три крана, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет защиту от детей. Три LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения - power, hot, frost). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.
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Классический кулер с нижней загрузкой бутыли. Цвет корпуса белый. Боковые панели металлические. Три крана, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет защиту от детей. Три LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения - power, hot, frost). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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