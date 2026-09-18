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Док-станция HP 5TW10AA черный купить с доставкой в Москве
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Док-станция HP 5TW10AA черный

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Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 9
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 10
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 11
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Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 13
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 14
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 15
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 16
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
стандарт быстрой зарядки — Power Delivery
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 1
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 2
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 3
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 4
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 5
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 6
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 7
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 8
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 9
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 10
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 11
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 12
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 13
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 14
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 15
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 16
  • Док-станция HP 5TW10AA черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324688
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Порт RJ-45
есть
Особенности
стандарт быстрой зарядки — Power Delivery
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
500

Описание товара Док-станция HP 5TW10AA черный

Док-станция HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) — универсальная модель, которая работает с ноутбуками HP и других производителей, оснащёнными разъёмами USB-C и Thunderbolt.

Отзывы о товаре Док-станция HP 5TW10AA черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Порт RJ-45
есть
Особенности
стандарт быстрой зарядки — Power Delivery
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) — универсальная модель, которая работает с ноутбуками HP и других производителей, оснащёнными разъёмами USB-C и Thunderbolt.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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