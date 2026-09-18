Док-станция HP 5TW10AA черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
стандарт быстрой зарядки — Power Delivery
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Порт RJ-45
есть
Особенности
стандарт быстрой зарядки — Power Delivery
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
500
Описание товара Док-станция HP 5TW10AA черный
Док-станция HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) — универсальная модель, которая работает с ноутбуками HP и других производителей, оснащёнными разъёмами USB-C и Thunderbolt.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Порт RJ-45
есть
Особенности
стандарт быстрой зарядки — Power Delivery
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Док-станция HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) — универсальная модель, которая работает с ноутбуками HP и других производителей, оснащёнными разъёмами USB-C и Thunderbolt.
Док-станция HP 5TW10AA черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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